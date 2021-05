Che significato ha il simbolo di Goku? Scoprite i vari outfit dell'eroe di Dragon Ball

C'era una volta un ragazzino in tuta blu che girava per le terre selvagge per procacciarsi cibo, finché una spensierata Bulma alla ricerca delle Sfere del Drago non cambiò completamente il suo mondo. Così iniziò Dragon Ball, con la conoscenza di quel ragazzino che nel tempo è cresciuto fino a diventare uno dei guerrieri più forti dell'universo.

Crescendo, Goku ha fatto apparizioni in varie età e dopo allenamenti con diversi maestri, cambiando spesso abito da combattimento. Ma cosa significano i simboli sui vari vestiti? Vediamo i gi indossati da Goku e i loro simboli dall'inizio fino agli ultimi capitoli di Dragon Ball Super.

Inizialmente, Goku indossava un completo blu su cui annodava il fodero del suo bastone magico. Passando però alle lezioni col Genio delle Tartarughe, l'outfit principale di Goku cambia passando all'iconico gi arancione. Sul petto e sulla schiena spicca l'ideogramma 亀 (Kame), ovvero tartaruga, a indicare che è un allievo di Muten. Goku indosserà questa divisa per diverso tempo, inframmezzandola con qualche altro vestito, alterando però qualche dettaglio nel tempo.

Dopo l'allenamento con il Supremo e Mr. Popo, ha aggiunto una maglietta blu e degli stivali alla divisa arancione, mentre un'altra modifica appare dopo il periodo passato con Re Kaioh. Sarà qui che il suo stemma cambierà ancora, portando l'ideogramma 界 かい 王 おう (Kaioh) sia sul petto che sulla schiena. Questo resisterà fino all'arrivo su Namek, dove Goku indosserà una maglietta arancione con il kanji 悟 (Go) di Goku.

La divisa resterà poi senza particolari simboli nel corso del tempo, questo fino a Dragon Ball Super, dove tornerà a indossare per alcuni momenti la divisa con il kanji Go e durante la Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica il simbolo dell'organizzazione di pace. Infine, durante l'allenamento con Whis, Goku tornerà a indossare un gi molto spartano senza simboli, ma con l'angelo che disegnerà sulla divisa il suo simbolo.