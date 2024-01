Il Signore degli Anelli con lo stile di Dragon Ball? È successo e il risultato è da urlo!

Il 2023 è stato l'anno dell'IA: l'Intelligenza Artificiale ha ormai invaso ogni settore dell'industria e del commercio, compreso quello dell'animazione. Per esempio, i registi di Bleach: Thousand-Year Blood sono favorevoli all'uso dell'IA nell'animazione giapponese.

È anche vero che spesso, nell'anno appena trascorso, questa tecnologia è stata sfruttata soprattutto per fini ludici e non lavorativi, specie se si osserva il mondo degli anime che offre una vastità di spunti e idee ai suoi appassionati. Negli ultimi mesi, non a caso, è sbocciato un gran numero di fan-art e illustrazioni generate dall'IA che, senza uno sguardo attento, potrebbero tranquillamente sembrare frutto di una mano umana.

Uno degli esempi più curiosi che si trovano in rete è quello che fonde l'immaginario de "Il Signore degli Anelli", il capolavoro di J.R.R. Tolkien, con lo stile di disegno di Toriyama, autore di Dragon Ball. Le illustrazioni, che trovate nel post in calce alla news, sono state diffuse su X dall'utente @MundoKame.

I personaggi rappresentati sono otto: Legolas, Aragorn, Gandalf, Sauron, Frodo, Sam, Galadriel e Gimli. L'IA ha cercato di emulare la mano di Akira Toriyama, ottenendo risultati interessanti, specie nei casi di Aragorn, Gandalf e Gimli, che sembrano arrivare dall'universo narrativo di Dragon Quest o Chrono Trigger.

Il tratto di Toriyama non può chiaramente essere copiato in ogni sua parte dall'intelligenza artificiale - almeno non ancora - ma la sperimentazione crea crossover particolari come quello che vi abbiamo proposto, che attirano l'attenzione del grande pubblico. Vi piacerebbe una collaborazione ufficiale tra Dragon Ball e Il Signore degli Anelli? Prima di lasciarvi ai disegni e alla sezione commenti, vi segnaliamo che, in Giappone, sono stati rivelati i piani per il 2024 di Dragon Ball.