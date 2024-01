'Sii pronto a morire per ONE PIECE': l'assurda dedizione di Oda per la sua creatura

Il mondo dei manga è sicuramente molto competitivo, specie per quanto riguarda i suoi autori. Per creare universi narrativi di successo e che restino impressi nella mente dei fan, infatti, serve la massima dedizione. E l'autore di One Piece, Eiichiro Oda, lo sa meglio di ogni altro mangaka.

D'altronde Oda ha creato un mondo fittizio straordinario, dominato dalla pirateria e ha regalato agli appassionati numerosi personaggi straordinari, con legami profondi tra loro e ciascuno mosso da un obiettivo diverso: ve ne abbiamo già parlato, per esempio, quando abbiamo esplorato la rivalità tra Barbabianca e Gol D. Roger in One Piece.

Oltre a lavorare sul manga, Oda ha avuto anche un ruolo decisivo nel live-action di One Piece, aiutando l'opera a sbocciare su Netflix. La piattaforma streaming ha poi sfruttato l'onda del successo della serie per mettere il mangaka nella condizione di rivelare la presenza di Chopper all'interno di una seconda stagione, già annunciata e in arrivo prossimamente.

Ovviamente, Oda non è stato completamente solo nell'ideazione e prosecuzione di One Piece: al contrario, gli editor sono stati fondamentali per il successo dell'opera. Proprio uno di loro ha svelato un curioso aneddoto sl creatore della ciurma di Mugiwara.

Kawashima, ex-editor di One Piece, ha spiegato che, quando ha conosciuto Eiichiro Oda, quest'ultimo lo ha sollecitato ad essere "pronto a morire per One Piece". L'artista ha poi assicurato a Kawashima un supporto economico per la sua famiglia, qualora fosse stato oberato di lavoro e con la salute rovinata.

Oda, non a caso, è noto per le ore dedicate alla propria creatura giorno per giorno. Nel frattempo, vi ricordiamo che, per quanto riguarda l'adattamento animato della più grande opera sulla pirateria della storia, Yamato Video porterà One Piece - Egghead in simulcast in Italia! Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Oda? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.