Silent Hill f, la sceneggiatura del nuovo horror di Konami scritta dal mangaka Ryukishi07

La Silent Hill Transmission, conferenza di Konami per rivelare le novità della nota serie videoludica, si è conclusa con l'annuncio di Silent Hill f. Il nuovo titolo horror sarà ambientato nel Giappone rurale degli anni '60, e per la prima volta nella storia del franchise i fatti non si svolgeranno negli USA.

Ma c'è un'altra grande novità: a scrivere la sceneggiatura di Silent Hill f sarà Ryukishi07, scrittore e illustratore famoso per le visual novel della serie When They Cry (Higurashi no naku koro ni, Umineko no naku koro ni, Ciconia no naku koro ni). Come riportato da @AniNewsAndFacts, Ryukishi07 lavorerà con lo staff di Neobards Entertainment a strettissimo contatto.

Nonostante When They Cry non sia esattamente una storia horror, Konami sembra fare molto affidamento nelle capacità di Ryukishi07. In chiusura della Silent Hill Transmission è stato però mostrato un primo trailer di Silent Hill f, dove ci si può già fare un'idea delle atmosfere pesanti del gioco.

Nel trailer è infatti possibile vedere una giovane ragazza tormentata da dei fiori demoniaci. L'inquietante colonna sonora lo rende poi davvero perfetto, volto a rapire anche chi si approccia per la prima volta al franchise. Ma anche i fan di vecchia data di Silent Hill avranno sicuramente apprezzato molto, e siamo sicuri che già non vedono l'ora di giocare il nuovo titolo di Konami.

Vi lasciamo a Silent Hill f: un horror ambientato in Giappone.