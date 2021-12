Silk, Cindy Moon guadagna una nuova serie a fumetti

Cindy Moon sta per tornare protagonista di una nuova serie a fumetti: Silk #1 debutterà infatti il 19 Gennaio 2022. Con la pubblicazione di una preview, Marvel Comics ci permette di dare un primo sguardo alla nuova serie di Silk, che sarà curata da un team creativo formato dalla sceneggiatrice Emily Kim e dall'illustratore Takeshi Miyazawa.

Creato da Dan Slott e Humberto Ramos sulle pagine di The Amazing Spider-Man (Vol. 3) #1 nel 2014, Silk è un personaggio strettamente legato alla mitologia dell'Uomo Ragno: Cindy Moon è infatti stata morsa dallo stesso ragno che ha donato i poteri a Peter Parker. Dopo aver passato gran parte della sua vita prigioniera a causa della minaccia rappresentata dagli Eredi, Cindy Moon ha finalmente ottenuto la libertà nella saga Original Sin, prima di affrontare finalmente gli Eredi, insieme agli altri Spider-Man, nella celebre miniserie Spider-Verse.



In seguito, la popolarità del personaggio è cresciuta, portandola ad essere protagonista di ben tre serie a fumetti, e ad ottenere una serie live action dedicata a Silk, attualmente in produzione. Quello che debutterà a Gennaio 2022 sarà quindi il quarto volume delle avventure di Silk. A proposito di ciò che andremo a leggere nella serie, Kim ha dichiarato: "Silk è alle prese con una crisi esistenziale. È stressata dal lavoro, sia quello di Silk che come giornalista. È alla ricerca di nuove ambizioni e obiettivi. È qualcosa che spero possa permettere alle persone di immedesimarsi, anche se non hanno poteri ragneschi".



In calce, pubblichiamo la preview di Silk #1, disponibile negli Stati Uniti a partire da Gennaio 2022. Sebbene non ci siano ancora date d'uscita ipotetiche circa l'adattamento in live action, sono trapelati i primi dettagli sulla serie di Silk.