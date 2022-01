Silk torna in azione dopo un timeskip nella nuova serie

La nuova serie di Silk annunciata da Marvel Comics è ai blocchi di partenza. Grazie alla nuova preview pubblicata da CBR, abbiamo modo di scoprire l'incipit del primo numero della serie (in uscita il 19 Gennaio 2022), che vede Cindy Moon tornare in azione dopo un timeskip di tre mesi.

Nella preview, Silk è intenta a sventare una rapina in banca quando incontra Lucas, uno streamer disposto a mettersi in pericolo pur di ottenere like e visualizzazioni. Sembra che i social media saranno uno dei temi centrali di questa run, sebbene i dettagli circa le minacce che Cindy Moon dovrà affrontare non sono ancora stati svelati.



Silk #1 è stato realizzato dalla sceneggiatrice Emily Kim e dall'artista Takeshi Miyazawa, mentre la cover (che proponiamo in calce insieme alla preview, in fondo all'articolo) è ad opera di Inhyuk Lee. Il personaggio di Silk è stato creato da Dan Slott e Humberto Ramos su The Amazing Spider-Man #1 del 2014. Cindy Moon è stata morsa dallo stesso ragno che ha morso Peter Parker, ma a differenza dell'Uomo Ragno, ha vissuto per anni all'interno di una prigione costruita da Ezekiel per impedire al vampiro psichico Morlun di trovarla.



La storia di origini di Silk si ricollega al celebre evento Ragnoverso, che è stata tra le ispirazioni dell'ultima avventura cinematografica del tessiragnatele (qui la nostra recensione di Spider Man No Way Home). È in corso la produzione di una serie live action dedicata a Cindy Moon: ecco gli ultimi rumor sulla serie Silk di Amazon Prime Video.