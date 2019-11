Silver Spoon, Hiromu Arakawa rivela: la pausa colpa di malattie incurabili

Hiromu Arakawa è una delle mangaka più apprezzate degli ultimi anni. Ha iniziato la sua brillante carriera con il colosso degli shonen Fullmetal Alchemist, per poi spostarsi su altri titoli come Hero Tales e l'attuale Silver Spoon. Tuttavia, la mangaka è stata costretta a tantissimi anni di pausa per motivi importanti.

La mangaka è attualmente al lavoro su due manga: Silver Spoon, settimanale per Weekly Shonen Sunday, e The Heroic Legend of Arslan, mensile per Bessatsu Shonen Magazine. Se il secondo ha avuto un proseguimento più o meno normale, anche se con pagine ridotte, non si può dire lo stesso per Silver Spoon.

L'autrice è tornata a pubblicarlo in queste settimane, con pochi capitoli rimasti ormai alla fine. Ma come mai questa lunga pausa? La Arakawa lo rivela proprio nei commenti di uno degli ultimi numeri di Weekly Shonen Sunday: "È passato tanto tempo. Mi dispiace. L'ultima volta che ho scritto in questa sezione risale al... dicembre 2015?! E come l'ultima volta, è arrivata la stagione in cui devo togliere le spade laser dall'armadio... Negli ultimi anni, mio marito e mio figlio hanno sofferto di una serie di malattie incurabili, quindi ho dovuto assumermi tutti gli alti costi sanitari, documenti, procedure e roba simile. Ho capito che il sistema di assicurazioni giapponesi è fantastico. E pensavo di andare a donare il sangue."

Come tanti altri mangaka, anche Hiromu Arakawa quindi ha avuto a che fare con grossi problemi medici, anche se non personali. Il ritorno di Silver Spoon con gli ultimi capitoli fa sperare che tutto sia andato per il meglio.