Silver Spoon: il manga dall'autrice di Fullmetal Alchemist si avvicina alla conclusione

Silver Spoon, uno dei tre manga su cui sta attualmente lavorando la talentuosissima Hiromu Arakawa, entrerà nel suo ultimo arco narrativo il 6 novembre 2019 e si concluderà definitivamente entro il 2020. La scrittrice ha deciso di tornare al lavoro sull'opera dopo più di un anno di stop e ha dichiarato che la serie raggiungerà subito il suo climax.

Silver Spoon racconta le avventure di Yugo Hachiken, uno studente dell'istituto tecnico agrario Yezo Oezo Nogyo Koto Gakko. Convinto di poter passare facilmente come primo della classe, Yugo si ritroverà faccia a faccia con una realtà molto più complessa e sfaccettata di quanto immaginasse.

Il manga ha debuttato nel maggio del 2011 e nonostante una premessa non proprio avvincente, è riuscito a far registrare ottimi risultati in termini di vendite con più di un milione di copie piazzate nei primi due mesi. L'opera è serializzata sul settimanale di Shogakukan "Weekly Shonen Sunday" e conta attualmente 14 tankobon disponibili.

Nel corso degli anni, Silver Spoon è riuscito anche ad ottenere un adattamento anime, curato da A-1 Pictures e composto da due stagioni da 11 episodi l'una. Con la conclusione dell'opera ormai all'orizzonte non è da escludere che possa essere dato il via libera per la realizzazione di una terza stagione.

