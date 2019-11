Silver Spoon: rivelato il numero di capitoli mancanti per la fine

Silver Spoon, o Gin no Saji per gli amanti del nome nipponico, è stata una serie che nonostante le premesse è riuscita a coinvolgere tantissimi lettori di Weekly Shonen Sunday. Ad aiutare è stato sicuramente anche il nome dietro l'opera, quello di Hiromu Arakawa famosa per aver dato vita a Fullmetal Alchemist e altre opere come Hero Tales.

Negli scorsi giorni era emersa un'informazione riguardo il futuro del manga Silver Spoon. Come già anticipato in passato, l'opera si stava avvicinando alla conclusione, ma con il ritorno sulla rivista dopo ben oltre un anno di pausa è stato confermato che l'opera di Arakawa era prossima alla fine.

Adesso è giunta anche la conferma dalla rivista di casa Shogakukan che ha addirittura svelato un conto alla rovescia: a Silver Spoon mancano quattro capitoli prima della fine. Terminerà quindi la storia di Hachi che si ritrova ad amare la campagna e tutto ciò che ne consegue, in una delle serie che ha più coinvolto i giapponesi negli ultimi anni come testimoniato anche dai numeri delle vendite dei tankobon.

Ora resta solo da scoprire come sarà il prossimo mese di Silver Spoon e come deciderà la Arakawa concludere l'opera, in attesa che prosegua anche la sua serie alla Kodansha, The Heroic Legend of Arslan.