Silver Surfer e Galactus secondo Raf Grassetti, Art Director di God of War

Tra i numerosi personaggi appartenenti all'immenso universo Marvel Comics, che nel corso degli anni hanno raggiunto anche il grande e piccolo schermo grazie a pellicole e serie dedicate, molti appassionati sperano di vedere presto progetti riguardanti Silver Surfer, omaggiato di recente da una magnifica illustrazione firmata da Raf Grassetti.

Non è la prima volta che l'art director di God of War, esclusiva PS4 uscita nel 2018 che ha segnato una vera e propria rinascita della leggenda del potente Kratos, dedica delle illustrazioni speciali, estremamente dettagliate e al limite del realismo, riguardanti personaggi sia interni al mondo del gaming, come i diversi combattenti di Super Smash Bros., sia antagonisti dei manga, come il minaccioso Lord Freezer di Dragon Ball.

Stavolta però Grassetti, come potete vedere nel post riportato in calce, sembra aver preso in considerazione due personaggi molto rilevanti all'interno dell'universo Marvel, ovvero Silver Surfer e il maestoso Galactus, entrambi apparsi nel volume 48 della serie originale dei Fantastici Quattro, pubblicato nel marzo del 1966. Lo stile realistico, la cura per i dettagli, la perfetta resa delle superfici metalliche sia del corpo che della tavola di Silver Surfer, e l'attenzione posta nel ricreare l'elmo di Galactus sono a dir poco incredibili, tutti fattori che sottolineano ancora una volta il talento di un artista del calibro di Grassetti.

