Ecco una simpatica illustrazione di Pikachu pronto ad affrontare l'inverno

In questo periodo di feste, e con l'inverno appena iniziato, non è difficile trovare in rete numerosi art work fatti dai fan e dedicati ai personaggi più emblematici dei vari brand in paesaggi invernali. Tra questi è spuntata di recente una simpatica illustrazione risalente al 1997 ritraente Pikachu, simbolo del franchise di Pokèmon.

L'utente @Hi-ResPokemon ha condiviso sul suo profilo Twitter il post che potete trovare in calce alla notizia, dove mostra un bel disegno del piccolo mostriciattolo elettrico compagno di Ash in tutte le sue avventure. L'artista che ha voluto dare un tocco invernale a Pikachu, Psyduck, Dewgong, Jigglypuff e Snorlax è Kagemaru Himeno, una delle prime illustratrici per il gioco di carte collezionabili Pokémon.

Nonostante Pikachu non sia proprio un pokémon adatto a sopravvivere in ambienti freddi, nel corso degli anni lo abbiamo visto affrontare numerosi pokémon di tipo ghiaccio nel loro habitat, e sappiamo che nella nuova serie Pokémon 2019, Ash, Gou e i loro compagni di avventure dovranno affrontare la parte di Galar perennemente innevata.

Attualmente nell'anime sembra che il viaggio verso Galar sia semplicemente una sorta di vacanza, dopo la vittoria ottenuta da Ash nella Lega di Alola, quindi potrebbe essere solo questione di tempo prima che il gruppo arrivi nel paese di Chirchester.