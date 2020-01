Un simpatico artwork fonde All Might con Kirby la mascotte rosa di Nintendo

All Might è l'eroe più popolare dell'universo di My Hero Academia, il simbolo della pace. Kirby è la simpatica mascotte divora tutto rosa della Nintendo. Cosa succederebbe se si fondessero? Il risultato ce lo mostra l'artwork di un appassionato.

La fantasia dei fan non conosce limiti. L'utente di Reddit Benden_15 ha condiviso questo disegno che fonde i due personaggi, come potete vedere in calce a questa notizia. Per chi non lo sapesse, il potere del piccolo Kirby consiste nell'aspirare con la bocca oggetti o creature viventi ed assorbirne i poteri (un pò come Majin Bu di Dragon Ball) e le caratteristiche. In questo caso, Kirby deve aver letteralmente "mangiato" il buon All Might. L'effetto è davvero divertente, ma anche straniante. Il volto sorridente di All Might rende un pò strano il risultato finale. Giochereste con un personaggio del genere, magari come prossimo dlc di Super Smash Bros. Ultimate? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo nella quarta stagione di My Hero Academia abbiamo assistito, nell'utimo episodio, alla cattura del villain Kurogiri da parte di Gran Torino e le forze di polizia. Attendiamo di vedere quali risvolti avrà questa situazione e se la League of Villain capitanata da Shigaraki attuerà una contromossa. Vi segnaliamo inoltre questo bellissimo bundle Gamestop dedicato a Iida che farà felici i fan del manga di sensei Horikoshi.