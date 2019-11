Un simpatico Easter Egg di Naruto compare in un episodio di My Hero Academia

La carrellata di personaggi presentata nel corso della storia di My Hero Academia è incredibile, Heroes tutti differenti che si contrappongono a Villain indimenticabili, come Shigaraki e Overhaul, ma tra tutte queste personalità uniche i fan hanno individuato un volto già noto agli appassionati di manga e anime.

La passione che l’autore dell’opera Kohei Horikoshi ha nei confronti del mondo dei fumetti giapponesi è immensa, e lui stesso ha ammesso di aver preso ispirazione da molti dei suoi, ormai, colleghi. Non è quindi impossibile pensare a qualche forma di tributo, magari nascosto tra i frame degli episodi, come quello individuato di recente da un fan.

L’utente @WhatTheFinger ha pubblicato su Reddit un’immagine di un personaggio visto nel corso della serie di My Hero Academia e chiedendo se qualcuno riusciva a cogliere dei tratti simili a quelli di Kakashi di Naruto. Il post, che potete trovare in calce alla notizia, mette in parallelo una giovane ragazza con Kakashi in veste di Hokage, e la somiglianza è indiscutibile.

”In My Hero Academia c’è un Hero così tanto simile all’Hokage Kakashi che comincio a pensare si tratti di un Easter Egg di Naruto Shippuden”, con queste parole il fan ha commentato il simpatico omaggio ad una delle serie manga che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo.

Ricordiamo che la quarta stagione di My Hero Academia è attualmente al settimo episodio, nel quale sono stati rivelati altri dettagli riguardanti i piani del malvagio Overhaul.