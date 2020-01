Un simpatico video sottolinea l'ilarità del personaggio di Ginew di Dragon Ball Z

L'universo creato da Akira Toriyama ha visto enormi cambiamenti nella serie di Dragon Ball Z , che ha introdotto una quantità infinita di nuovi personaggi, alcuni potenti altri meno, provenienti da angoli remoti dell'universo, e appartenenti a razze aliene. Una delle aggiunte più divertenti riguarda la squadra Ginew, potenti sottoposti di Freezer.

Il capitano Ginew non è apparso solo durante l'arco narrativo dedicato a Lord Freezer, ma lo abbiamo visto anche tornare in Dragon Ball Super, dopo aver trasferito la sua mente dalla rana, in cui ricordiamo era stato originariamente intrappolato nel corso del combattimento con Goku su Namek, ad uno degli scagnozzi di Freezer riportati in vita.

Il villain in questione, se così si può considerare, ha suscitato molti momenti divertenti nel corso degli episodi in cui è apparso e un fan ha condiviso il video, che si trova in fondo alla pagina, in cui il nome del capitano viene tradotto e pronunciato in francese. Nonostante non sia pronunciato in modo totalmente diverso, la clip montata di seguito mostra Ginew che sconfigge Freezer, sotto la Torre Eiffel.

Ginew è tornato anche nel nuovo videogioco dedicato al brand, Dragon Ball Z: Kakarot, che ripercorre tutti gli avvenimenti della serie più importante creata dal maestro Akira Toriyama. Ricordiamo inoltre, che mentre il manga prosegue verso la battaglia con lo stregone Moro, il ritorno dell'anime sembra essere sempre più lontano.