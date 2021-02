I Simpson in un crossover dark con Junji Ito: la fan art di Chris Rose

Nel panorama nipponico, ci sono mangaka che si dedicano per anni alla stessa opera, e poi c'è chi invece sforna a ripetizione storie brevi o capitoli autoconclusivi, creandosi un nome per la propria capacità di cambiare pur rimanendo a ottimi livelli. Junji Ito è sicuramente uno di quegli autori e nel tempo ha portato diversi manga apprezzati.

Junji Ito è famoso per l'horror, per le atmosfere dark e gli elementi thriller che infonde nelle sue storie. Con una vasta produzione, abbiamo visto alcuni di questi manga diventare anche anime, come Tomie, che ha acceso ancora una volta i riflettori sui lavori del mangaka. Ma cosa succederebbe se si facesse un crossover tra le storie di Junji Ito e i Simpson?

I cittadini gialli di Springfield creati ormai più di venti anni fa da Matt Groening sono divertenti e solari e, nonostante si dedichino ogni anno alle versioni a tinte horror con gli episodi speciali di Halloween, sono sicuramente lontani dallo stile oscuro del mangaka. Il fan e illustratore Chris Rose ha deciso però di unire il personaggio dei Simpson Boe Szyslak con uno dei temi portanti di un capitolo disegnato da Junji Ito, "Hanging Balloons".

In basso potete vedere questa oscura fan art crossover tra Junji Ito e i Simpson. Un altro crossover preparato è stato quello con Pulp Fiction, creato da un altro fan.