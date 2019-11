I Simpson entrano nel mondo di Black Clover grazie a delle fan art

I Simpson nel corso degli anni hanno vestito i panni di personaggi fantasy e reali. Passando da un universo all'altro, hanno raccontato le varie storie con la solita comicità dello show americano ormai trentaduenne. Nonostante le voci di chiusura per i Simpson, i personaggi però possono ancora lanciarsi in Black Clover grazie a un fan.

La pagina Facebook Black Clover Fans che potete vedere nel post in calce ha condiviso le tante fan art di Aemei, artista che ha trascinato Bart e famiglia nel mondo magico di Black Clover. Non è naturalmente la prima volta per i protagonisti dei Simpson ritrovarsi in panni non propri, e ancora una volta vengono trasportati in un'ambientazione fantasy.

L'elenco di immagini che potete vedere in calce ci mostrano un Bart come sempre nei panni del protagonista, Asta, affiancato da Lisa in versione Noelle. Anche Milhouse è entrato nel Toro Nero al posto del mago infuocato Magna Swing, mentre Homer e Marge sono stati assegnati ai ruoli di capitani, rispettivamente per Yami Sukehiro e Charlotte Roselei. Il folle capitano Jack the Ripper si ritrova invece sostituito con il vecchio Burns, e William Vengeance con Ned Flanders.

Come vedreste una parodia dei Simpson nell'universo creato da Yuki Tabata? Black Clover intanto ha dato inizio a una nuova saga con un Asta più potente.