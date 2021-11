I Simpson: il Sig. Burns e Smithers diventano reali grazie ad un cosplayer

Il mondo dell'animazione non è fatto solo di quello giapponese, ma anche dall'America e in tutto il globo escono serie interessanti e più o meno famose. I Simpson è tra i titoli di certo più conosciuti in assoluto, un cartone animato che solo nel nostro Paese ha accompagnato l'infanzia di intere generazioni di appassionati.

Per chi non lo sapesse, I Simpson è la serie più longeva della storia americana e qualche mese fa è stata ulteriormente rinnovata per ulteriori due stagioni. Il cartone è ricco di aneddoti e curiosità, alcune delle quali anche piuttosto bizzarre come dimostrano le origini dell'iconica sigla.

Ad ogni modo, la serie è caratterizzata da numerosi personaggi secondari che contribuiscono a variegare l'immaginario e ad arricchire di peripezie i protagonisti. Tra i più particolari spiccano sicuramente il Sig. Burns e il suo braccio destro, Smithers, recentemente protagonisti del geniale cosplay di xheeheex. L'artista è riuscito infatti a reinterpretare i due personaggi con originalità in un'impresa che ha riscosso un enorme successo in rete. A tal proposito, potete dare un'occhiata alla sua interpretazione personale del Sig. Burns e di Smithers in calce alla notizia.

