Sing a Bit of Harmony: annunciato il nuovo film animato dall'autore di Patema Inverted

Sono innumerevoli le pellicole legate al mondo dell'animazione che, nonostante la poca popolarità acquisita in patria, godono di un discreto favore della critica. Tale è il caso di Patema Inverted, un film diretto da Yashurio Yoshiura. Recentemente, inoltre, il director ha annunciato il suo prossimo lavoro, Sing a Bit of Harmony.

Il film è stato annunciato nelle scorse ore da Funimation che ha confermato l'approdo del lungometraggio in Giappone il prossimo gennaio 2021, promettendo una distribuzione anche sul suolo americano e candese. L'azienda, inoltre, ha accompagnato l'annuncio a un trailer promozionale, lo stesso disponibile in cima alla pagina. Il distributore descrive la sinossi della storia quanto segue: "il film racconta la storia di una studentessa interessata a tutto ciò che le circonda e di una canzone in grado di portarle la felicità e di donarla a tutti i suoi compagni di classe."

Il film ritrova uno staff d'eccezione, come la presenza alla sceneggiatura di Ichiro Okouchi, scrittore di Kabaneri of Iron Fortress dallo studio de L'Attacco dei Giganti. La direzione delle animazioni, invece, è affidata a Hidekazu Shimamura, celebre per Yu Yu Hakusho. Uno staff di tutto rispetto per una pellicola che promette grandi sorprese.

