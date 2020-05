Sing 'Yesterday' for Me e Arte hanno completato la produzione, esclusi rinvii causa COVID

Gli staff al lavoro su Sing "Yesterday" for Me e Arte, due degli anime più attesi della stagione primaverile, hanno confermato pochi minuti fa che la produzione è stata definitivamente completata, e che sono dunque esclusi rinvii a causa dell'epidemia Coronavirus.

I rispettivi account Twitter legati alla serie hanno pubblicato il comunicato poco tempo fa, affermando che le ultime fasi della produzione sarebbero state completate entro la prima metà di aprile. Ovviamente il fatto che gli studi di animazione Doga Kobo e Seven Arcs abbiano terminato i lavori non significa che la produzione sia completa al 100%, visto che il doppiaggio viene solitamente completato in seconda battuta. In generale comunque, le voci dei personaggi dovrebbero essere in grado di completare i lavori anche da casa o da un secondo ufficio.

Sing Yesterday for Me è attualmente in streaming su Crunchyroll, e si è confermato settimana dopo settimana come uno dei migliori anime di genere romantico/slice of life sulla piazza. Arte è invece disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Yamato Animation, ed ha già ricevuto i complimenti dell'ambasciata italiana per via della sua ambientazione e della cura ai dettagli.

E voi cosa ne pensate? State seguendo questi due anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante.