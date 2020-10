Sinon di Sword Art Online è pronta a colpire nel cosplay di KuroKona

Con tante stagioni ormai prodotte, Sword Art Online ha mostrato tanti personaggi diversi. Siamo partiti dai protagonisti Kazuya "Kirito" Kirigaya e Asuna Yuuki, per poi passare ad amici e nemici di vario genere, che hanno contribuito a proprio modo al prosieguo del percorso della storia principale. Tra questi personaggi c'è Sinon.

Pur non essendo famosa come Asuna, Sinon ha ottenuto la sua buona dose di fan che le hanno valso la preparazione di merchandising dedicato, come dimostrato dalle varie statuette di Sinon che la ritraggono anche in abiti diversi rispetto a quelli visti nella serie.

Sinon è il nome d'arte di Shino Asada ed è un personaggio apparso durante la seconda stagione di Sword Art Online, o durante il quinto volume della light novel di Reki Kawahara per i lettori dell'opera originale. Decide di iscriversi a Gun Gale Online per provare a contenere la sua paura delle armi da fuoco dopo un incidente accaduto durante la sua infanzia.

E sembra proprio esserci riuscita come testimonia il cosplay di Kurokona su Sinon. La ragazza di Sword Art Online ha preso vita e non esita un secondo nel mostrarsi con varie armi da fuoco tra le mani. In basso possiamo vedere diverse foto con la realizzazione della cosplayer. Con la conclusione di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld, la parte animata del brand è ferma.