Sinossi di Boruto 189, l'episodio adatterà parte del manga: il destino di Kawaki

Ormai l'anime di Boruto: Naruto Next Generations sembra essersi messo alle spalle i lunghissimi mesi di episodi filler. Nonostante la popolarità dell'anime, c'erano sempre più fan che chiedevano un adattamento della storia del manga di Mikio Ikemoto, Ukyo Kodachi e Masashi Kishimoto. E ora Studio Pierrot si sta dando da fare in tal senso.

Usando sapientemente archi filler ben gestiti e storie narrate nel manga di Boruto: Naruto Next Generations in pubblicazione su V-Jump, Studio Pierrot si sta avvicinando molto piano agli eventi presenti nel fumetto ampliando contemporaneamente il mondo ninja. In uno dei prossimi episodi vedremo però parte di un adattamento del manga: Boruto 189 si rifarà in parte al capitolo 25 della storia. Vediamo la sinossi di Boruto: Naruto Next Generations 189 divulgata da Animedia Magazine e tradotta da OrganicDinosaur.

"Un certo Garou - un Esterno di Kara a cui è stato affidato il compito di riportare indietro Kawaki - si riferisce al ragazzo come 'il vessillo'. E così, Kawaki e Garou combattono l'uno contro l'altro. Il corpo intero di Garou è stato modificato per ospitare strumenti ninja scientifici per il combattimento. Kawaki utilizza il proprio braccio modificandolo in vari modi e forme per combatterlo, e questa è una capacità che ormai ha padroneggiato. Boruto e gli altri sono attoniti davanti alla battaglia che si sta tenendo di fronte a loro. Mentre l'intensa battaglia continua, Kawaki inizia a stancarsi e a essere sopraffatto. Alla fine, Garou riesce a catturarlo. Ma in quel momento succede qualcosa al corpo di Kawaki. In più, anche Boruto viene colpito da uno strano fenomeno contemporeaneamente - come se i due corpi fossero in risonanza."

Boruto: Naruto Next Generations 189 si intitolerà proprio "Risonanza" e sarà messo in onda il 7 marzo 2021.