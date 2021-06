Sinossi per Boruto 204: Naruto e Sasuke, il duo della Foglia torna all'attacco

Dopo una lunghissima attesa, finalmente il momento è giunto. Il leader dell'Organizzazione Kara, Jigen, è improvvisamente apparso al Villaggio della Foglia nel tentativo di riportare indietro Kawaki. Ovviamente, a difendere il ragazzo è apparso Naruto, il quale però è stato portato in una dimensione parallela. Ecco ciò che accadrà in Boruto 204.

L'Organizzazione Kara è decisa a non lasciare libero Kawaki. A quanto pare, come scoperto da Sasuke nell'episodio 203 di Boruto, il Recipiente è necessario per poter perseguire l'obiettivo del gruppo criminale; risvegliare la Decacoda.

Dopo la sconfitta subita da Delta, questa volta a scendere sul campo di battaglia è direttamente Jigen, il misterioso e pericoloso leader di Kara. A fronteggiarlo vi è Naruto, il quale ormai considera Kawaki come un suo figlio e non intende lasciarlo nelle mani degli antagonisti. La battaglia tra il leader dell'organizzazione e il Settimo Hokage comincia nella sinossi della puntata 204 dell'anime, intitolata "Un Pericoloso Bastardo".

"Naruto è stato rapito e portato in un'altra dimensione dall'abilità di Jigen. Sasuke Uchiha, però, insegue i due. Chiamandolo "pericoloso bastardo", Sasuke è convinto che assieme a Naruto riuscirà a sconfiggere il nemico, non importa quel che sarà necessario. Per abbatterlo, dunque, Naruto e Sasuke cooperano tra loro. Tuttavia, Jigen è un guerriero orgoglioso e utilizza jutsu incomprensibili che mettono in serie difficoltà i due ninja della Foglia".

"Nel frattempo, un evento insolito colpisce il Karma di Boruto. Avvertendo un brutto presentimento, Boruto e Mitsuki tornano a casa Uzumaki. Quando arrivano, però, Naruto è già stato rapito. Kawaki è preoccupato per quel che sta accadendo e Sarada è lì presente con loro".

Prossimamente, Boruto cambierà opening ed ending. Ecco i primi dettagli.