Sinossi per Boruto 258-261: torna il Sesto Hokage, Kawaki all'accademia!

Con la fine della Saga della Grande Battaglia nel Paese dell’Acqua, che ha visto la morte di numerosi personaggi e portato i protagonisti a fare importanti riflessioni, la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations ha dato vita a un nuovo ciclo di puntate, ognuna basata su un diverso ninja della Foglia.

Questa nuova tornata di puntate di Boruto ha introdotto delle nuove sigle, che accompagneranno gli spettatori almeno per i prossimi mesi. In rete, sono state condivise le sinossi degli episodi che vanno dal 258 al 261, puntata che verrà trasmessa il 7 agosto.

Nell’episodio 258 di Boruto la famiglia Uzumaki andrà in vacanza. Il quintetto, composto da Boruto, Kawaki, Himawari, Hinata e Naruto, parte in viaggio, passando una giornata in relax tra cibo, bevande e giochi. Anche Kawaki, di solito restio alla compagnia altrui, si divertirà molto, a tal punto da non voler tornare indietro. A fine giornata, Boruto e Kawaki partecipano a un evento sponsorizzato.

In Boruto 259, Mitsuki si metterà alla ricerca del suo gattino, Mikazuki. Nel frattempo, verrà incaricato di investigare su una strana serie di incidenti. Un giorno, si imbatte nel suo micio, che è stato adottato da un’altra persona che gli ha dato un nome differente.

In Boruto 260, torna il Sesto Hokage. Kakashi era assente da Boruto 211, quando sfidò Kashin Koji. In compagnia di Boruto, Kakashi si imbatte in un uomo disperato, poiché la sua famiglia si oppone al suo matrimonio. Boruto, chiederà quindi a Kakashi di aiutare l’uomo, ma questi si dimostrerà inizialmente riluttante. Per qualche strana ragione, poi, il Sesto Hokage parte in prima linea per aiutare l’uomo.

Nell’episodio 261 di Boruto, Kawaki si iscrive all’Accademia Ninja, dove diventa un compagno di classe di Himawari. Tuttavia, questa è una copertura. Kawaki deve tenere sott’occhio e difendere la giovane principessa Yukiwari Kae. L’insegnante Kaka Hana, pare nascondere qualcosa di misterioso