Sinossi e immagini della 7° puntata di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld

La saga di Sword Art Online, si dal suo debutto, ha saputo stregare, ammaliare e conquistare tantissimi appassionati in tutto il mondo. Grazie alla drammaticità del primo episodio e dell'intero primo arco narrativo di SAO, la serie è riuscita a imporsi come tra le più proficue del panorama anime degli ultimi tempi.

Sicuramente negli anni ha avuto i suoi alti e bassi. Alcuni archi narrativi potevano essere sviluppati meglio e con più calma, altri per quanto fossero fatti bene non inviavano le stesse sensazioni e vibrazioni che la prima parte della prima stagione era stata in grado di far arrivare ai fan e agli appassionati. Eppure, a distanza di anni della prima pubblicazione, Sword Art Online, con la serie Alicization, è ancora qui a far tremare i cuori di tutti. Ancora una volta è stata capace di rapire ognuno di noi e condurci per mano insieme a Kirito per un nuovo viaggio fatto di misteri, azione e avventura.

La prima parte della serie pubblicata e visibile su VVVVID ha riscontrato un enorme successo e un grande apprezzamento da parte dei fan e anche in questa seconda parte, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld sta, almeno per ora, confermando tutte le aspettative che i fan, giustamente, dopo la conclusione della prima si erano fatti. Con un Kirito brutalmente "spezzato" e l'esercito del Dark Territory alle porte, la situazione è più tesa e concitata che mai.

Proprio con questo scenario sullo sfondo, vi riportiamo la sinossi e alcune immagini in anteprima della settima puntata che uscirà a breve. Come potete vedere in calce all'articolo, ci sono quattro foto che raffigurano Kirito ancora in uno stato catatonico. Quindi ci viene da pensare che, almeno in questo episodio, non assisteremo a un suo ritorno miracoloso.

La sinossi, invece, dice: "Il Cavaliere Integratore, Renri Synthesis Thuyeven, è stato assegnato a difendere la squadra di rifornimento dall'attacco ma, quando la battaglia è cominciata, ha avuto paura ed è fuggito. Di conseguenza la retroguardia ora è scoperta e l'esercito nemico potrebbe facilmente invadere la tenda dell'unità di rifornimento in cui si trova anche Kirito."

Come andrà a finire? Non ci resta che attendere l'uscita della puntata 7.

Ricordiamo che il sesto episodio di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è disponibile su VVVVID. Quando farà la sua comparsa Asuna?