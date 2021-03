Sinossi e immagini per Esplorazioni Pokémon 62: il desiderio di Sobble

Continuano le avventure di Ash e Go in Esplorazioni Pokémon! Dopo una breve pausa, la serie animata tornerà a concentrarsi sul nuovo protagonista e sul desiderio del suo Sobble!

In seguito alla cavalleresca battaglia di Ash con il suo Farfetch'd, come anticipato dalla sinossi dell'episodio 62 pubblicata su Twitter dall'utente Anipoke Fandom, questa volta saranno Go e il suo Sobble a dominare la scena.

In precedenza, avevamo visto Sobble fare la conoscenza di un Inteleon, la sua forma evolutiva finale; a quanto pare, questo incontro lo ha segnato a tal punto da spingerlo ad allenarsi incessantemente per diventare un giorno come lui.

"Sobble ammira così tanto Inteleon che si allena ogni singolo giorno! Il tempo della sua evoluzione è finalmente arrivato?", recita la sinossi pubblicata sulle pagine dell'illustre magazine giapponese CoroCoro. "Sobble diventerà l'Inteleon che ammira così tanto? Non sarà più il pasticcione piagnucoloso che è ora?".

"Il timido e piangente Sobble di Go... finalmente si evolverà in quel Pokémon". Lo starter di ottava generazione di tipo acqua, dunque, potrebbe evolversi nel corso dell'episodio 62 dell'anime. Tuttavia, prima di diventare un Inteleon, Sobble dovrebbe prima diventare un Drizzile. Il suo forte desiderio gli farà saltare questa fase? In attesa di questo molto probabile evento, Ash otterrà la sua rivincita in Esplorazioni Pokémon.