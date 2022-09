La sinossi ufficiale di Chainsaw Man: Crunchyroll rivela i contenuti dell'anime

Con l'inizio di ottobre arriverà la stagione autunnale degli anime. Il 2022 si chiuderà col botto grazie alla presenza di anime di grande spessore, molti dei quali in arrivo su Crunchyroll, ormai diventato uno dei punti di riferimento per i fan del genere. E tra i titoli prossimi al debutto c'è Chainsaw Man di Studio MAPPA.

L'adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto è uno dei più attesi degli ultimi anni: già il fumetto pubblicato su Weekly Shonen Jump - ora spostato su Shonen Jump+ - aveva ottenuto un successo sensazionale, ora però tocca all'anime far vedere di cosa è capace. Chainsaw Man accompagnerà per 12 episodi gli spettatori, con Denji alla ricerca di un certo obiettivo di vita, mentre viene coinvolto nella battaglia contro numerosi diavoli dall'aspetto terrificante.

Crunchyroll ora rivela la sinossi ufficiale di Chainsaw Man che può permettere a chi non ha minimamente conoscenza della storia di farsi un'idea sui primi avvenimenti che verranno narrati: "Denji è un ragazzo che vive con il diavolo motosega di nome Pochita. A causa del debito lasciato da suo padre, vive una vita ai margini mentre cerca di ripagare il debito ottenendo cadaveri di diavoli con Pochita. Un giorno, Denji viene tradito e ucciso. Mentre la sua coscienza sta per svanire, stipula un contratto con Pochita e viene riportato in vita come il Chainsaw Man - un uomo con il cuore di un diavolo".

Pensate di seguire Chainsaw Man una volta che sarà disponibile ufficialmente su Crunchyroll?