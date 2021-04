La sinossi ufficiale di EDENS ZERO: inizia l'avventura di Shiki col primo episodio

È passato più di un anno dalla conclusione dell'anime di Fairy Tail, disponibile su Netflix. Ispirata all'omonima opera di Hiro Mashima, la fine decretò la fine di un'epoca. I suoi fan però possono trovare un nuovo prodotto da seguire con EDENS ZERO, adattamento tratto sempre da un manga di Hiro Mashima.

Lo storico creatore di Fairy Tail e Rave si sta infatti cimentando sulla scrittura di EDENS ZERO già da un paio d'anni, con discreto successo. La popolarità è poi scaturita in un anime in arrivo su Netflix e sulle emittenti giapponesi. Il 10 aprile 2021 è la data prevista per l'arrivo del primo episodio di EDENS ZERO, che intanto già si mostra parzialmente in una sinossi.

"Granbell, il regno dei sogni è un parco a tema dove tutto è robotico. Rebecca, una ragazza che è la prima cliente del parco in 100 anni, ed Happy, suo partner a forma di gatto, incontrano l'unico umano del posto, Shiki. Shiki è curioso su questo incontro col 'primo umano al di fuori di lui stesso', e i tre sembrano andare d'accordo, nonostante un'incertezza iniziale. Ma quella notte, qualcosa di strano accade alle macchine del regno."

Il primo episodio lancerà l'avventura di Shiki e la sua amicizia con Rebecca, primo passo verso i futuri archi narrativi di EDENS ZERO.