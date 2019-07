La Sirenetta, Dark Horse Comics annuncia la miniserie a fumetti

Dark Horse Comics è pronta a espandere la propria linea dedicata alle Disney Princess con una nuova miniserie ambientata nell'universo de La Sirenetta, stando a quanto annunciato dalla stessa azienda in giornata. Il nuovo titolo sarà lanciato il prossimo ottobre, indovinando perfettamente le tempistiche.

D'altronde è di queste settimane la polemica che ha visto protagonista il live action de La Sirenetta, annunciato da Walt Disney di recente e che finalmente ha anche dalla sua un'attrice protagonista nei panni di Ariel, ossia Halle Bailey. Con Melissa McCarthy nei panni di Ursula, il film vedrà come regista Rob Marshall e Dark Horse Comics vuole continuare a battere il ferro finché è caldo, continuando su quel binario molto florido che è stata la pubblicazione di fumetti a tema Disney.



A occuparsi del progetto dedicato a La Sirenetta sarà lo sceneggiatore di Biancaneve e i Sette Nani, sempre edito da Dark Horse, ossia Cecil Castellucci, i disegni saranno a firma di Zulema Scotto Lavina e i colori di Piky Hamilton. Il primo numero arriverà il 16 ottobre 2019 e sarà seguito da soli altri due volumi per raccontare l'intera storia di Ariel, la sirena che desiderava raggiungere la terraferma per poter scoprire il mondo degli umani, nonostante la pericolosità delle sue azioni: talmente desiderosa di farcela, Ariel cede la sua voce in cambio di gambe umane, per poter incontrare il principe Eric.



Per quanto non ci sia ancora una data precisa per il live action de La Sirenetta della Disney, i primi dettagli parlano di una commistione di musiche tra quelle già note e le nuove, come d'altronde accaduto già per La Bella e La Bestia, Aladdin e ora Il Re Leone, con Alan Menken che si occuperà dell'arrangiamento e Lin-Manuel Miranda che lo affiancherà nella realizzazione delle nuove: nell'attesa, il fumetto di Dark Horse Comics potrà farci resistere dall'hype.