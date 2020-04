Il sistema di ranghi di Black Clover si approfondisce: l'anime presenta i livelli di Heart

Il mondo di Black Clover è composto da tante magie differenti e maghi che ne fanno un uso particolare. Ovviamente ogni persona ha un'inclinazione diversa alla magia che la rende più potente o più debole, e Asta rimane tra quelli non in grado di usarla. Ma ci sono dei maghi lì fuori su un livello completamente diverso.

L'episodio 128 di Black Clover vede finalmente i personaggi arrivare al regno di Hearts. Asta, in compagnia di Finral, Mimosa e Noelle, approda nel regno sconosciuto e misterioso nel quale si trova un altro demone. Al loro arrivo vengono scortati temporaneamente da Gaja che non fa mistero dell'esistenza dei "livelli". Questo è un modo in cui nel regno di Hearts vengono categorizzati i vari guerrieri.

Secondo Gaja, Asta si ritrova confinato al livello nove, il più basso di tutti non avendo neanche un briciolo di magia dentro di lui. Mentre il protagonista di Black Clover si trova trasportato direttamente nel cuore del regno, dalla regina, Gaja rivela di essere un livello zero e non importa cosa faranno Noelle, Finral e Mimosa nel combattimento, lui li batterà.

Mentre Noelle viene confermata come livello uno, Asta conferma l'errore nel creare queste categorie e, grazie a Secre, riesce a uscire indenne dalla magia della regina. Siamo alle porte di un nuovo arco di Black Clover, in cui saranno fondamentali i personaggi del Regno di Hearts.