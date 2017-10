Sister Devil: annunciata la realizzazione di un nuovo OVA in uscita nel 2018

Il sito ufficiale nipponico dell’anime “” rivela che dalla serie di light novel del senseisarà presto tratto un nuovo OVA di sessanta minuti circa e intitolato “”.

Il suddetto OVA sarà trasmesso per due settimane nelle sale Kadokawa Cinema Shinjuku (Tokyo), Fushimi Millionza (Nagoya) e Umeda Burg 7 (Osaka) a partire dal prossimo 27 gennaio. Le edizioni home video in DVD e Blu-ray disc saranno disponibili già dal 28 marzo successivo e per l’occasione verranno accompagnate da un romanzo del sensei Uesu.



L’intero cast del progetto, inoltre, parteciperà ad un evento che si terrà nel negozio Tora no Ana (Akihabara, Tokyo) il 17 marzo, per festeggiare non solo l’uscita del nuovo OVA, ma anche quella dei nuovo cofanetti Blu-ray disc con le due omonime serie televisive.



Intitolate Shinmai Maou no Testament e Shinmai Maou no Testament Burst, le due stagioni finora tratte dai romanzi del sensei sono composte rispettivamente da 12 e 10 episodi. Ciascuna delle serie ha inoltre ricevuto degli OVA, di cui l’ultimo è stato lanciato nel gennaio 2016.

Dai romanzi è stata inoltre tratta una serie cartacea tuttora in corso e disegnata da Kashiwa Miyako. Edito in Italia da Planet Manga col titolo "Sister Devil", il fumetto si compone finora di otto volumetti, tutti già disponibili anche nel nostro paese.