Il sito di Deadpool rivela alcune novità sulla sua nuova serie di fumetti

Nei mesi scorsi la Marvel aveva annunciato un nuovo fumetto di Deadpool, personaggio diventato un vero e proprio fenomeno mondiale negli ultimi anni. A lui è stato anche dedicato un sito web, con alcune informazioni sulla serie di prossima pubblicazione.

La storia inedita renderà il celebre Mercenario Chiaccherone il "Re dei Mostri", nei volumi scritti da Kelly Thompson, responsabile di "Captain Marvel" e "West Coast Avengers" e disegnati da Chris Bachalo, famoso per il suo lavoro in "Uncanny X-Men" e "Amazing Spider-Man". Insieme a lui troveremo anche gli abitanti dell'Isola dei mostri: uno di questi sarà "Night Wolf", maledetto dal morso di un umano e "Kholab The Pile", serie di mostriciattoli messi uno sopra l'altro.

Ecco come ha descritto la serie Kelly Thompson ai microfoni di CBR: "Sono una grande fan dei mostri in tutti i media, perché hanno un design ispirato e permettono di scrivere storie importanti, ma ancor di più perché prendono il metaforico e lo rendono reale, ed è una cosa molto seria per Wade. Penso sia un personaggio che ha avuto delle evoluzioni nel corso del tempo, anche se non lo dà a vedere pensa molto a sé stesso. Quindi diventare il Re dei Mostri ti porta a farti delle domande che non avevi mai pensato, anche se avresti dovuto. Per concludere si, in mezzo all'azione e alla violenza ci sarà anche un po' di introspezione. Sarà divertente!".

La nuova opera è ancora inedita in Italia, mentre aspettiamo degli annunci a riguardo vi lasciamo con i 5 fumetti imperdibili di Deadpool.