Il sito Humble Bundle dà il via ad offerte speciali sulle opere di Mashima

Con il recente annuncio di ben 4 progetti in serbo, Hiro Mashima sta tornando tra i mangaka più seguiti degli ultimi tempi, e sembra che il sito Humble Bundle voglia facilitare il recupero sia di Fairy Tail sia del resto delle sue opere ai fan di vecchia data e anche a chi vuole scoprirle.

La nuova iniziativa del sito Humble Bundle comprende diverse offerte, suddivise in tier considerando la cifra che gli acquirenti sono disposti a pagare. In un settore sul sito, interamente dedicato ad Hiro Mashima, potete trovare Fairy Tail, Rave Master, Edens Zero e tutte le altre creazioni del maestro.

Con la spesa di 1 dollaro statunitense si ottiene l'accesso al coupon speciale che permetterà di avere il primo box dei volumi di Fairy Tail, oltre ai primi volumi di Edens Zero, Monster Soul e Fairy Tail S, una side story molto cara agli appassionati.

Pagando invece la somma di 8 dollari, si otterrà tutto il contenuto del tier 1, ovvero, i primi 20 volumi di Fairy Tail, Fairy Tail Zero, che racconta della creazione della gilda e anche il secondo volume di Fairy Tail S, Edens Zero e Monster Soul.

Se la cifra offerta sarà di 10 dollari, verrà sbloccato il tier superiore, contenete i volumi dal numero 1 al 45 di Fairy Tail. Per 15 dollari si otterranno i primi 20 tankobon di Rave Master e anche 3 ulteriori volumi di Edens Zero. Con 18 dollari invece si concluderanno le serie di Rave Master, con i volumi dal 21 al 35, e Fairy Tail, con gli ultimi 17 tankobon.

L'ultimo tier, dal prezzo di 20 dollari, renderà invece disponibili gli ultimi capitoli di Edens Zero, non ancora raccolti ufficialmente in un volume, come se fosse un early access. Cosa ne pensate di questa interessante iniziativa da parte di Humble Bundle? Darete un'occhiata alle offerte? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.