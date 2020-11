La situazione di Kiku confermata in ONE PIECE 994: come sta il samurai?

Continua il conto alla rovescia di ONE PIECE. Dopo la pubblicazione del capitolo 994 la scorsa domenica infatti siamo ormai a meno sei numeri dall'attesissimo ONE PIECE 1000. Mancano ancora tantissimi eventi però da narrare e per questo oggi ci concentreremo su uno che è stato al centro dei capitoli 993 e 994 di ONE PIECE.

Mentre Rufy continua a salire su per i piani della torre, sul livello più alto di Onigashima si sta tenendo una battaglia. È quella tra Kaido e i Nove Foderi Rossi i quali, dopo essersi dati da fare, sono riusciti a infliggere alcune ferite all'imperatore che finora era stato scalfito soltanto da Oden Kozuki venti anni prima.

La risposta non si è fatta attendere però dato che Kaido si è ripreso e ha lanciato un attacco devastante che ha strappato un braccio a Kiku. Il samurai fratello di Izo si è accasciato al suolo ma in ONE PIECE 994 lo rivediamo in piedi. Questo è accaduto grazie all'intervento di Kinemon che, grazie all'utilizzo della sua arte del fuoco, ha cauterizzato la ferita del compagno di battaglia.

Con un'incrollabile forza di volontà, Kiku si riprende e si prepara ad affrontare Kaido che stavolta è tornato in forma umana. Chissà se rivedremo ancora una volta la battaglia in ONE PIECE 995 tra due settimane.