Sk8 The Infinity: l'anime di BONES è stato rinnovato, arrivano anche 2 spettacoli teatrali

Sk8 The Infinity riceverà un nuovo progetto anime e due spettacoli teatrali nel prossimo futuro, secondo quanto annunciato dai doppiatori dei protagonisti durante l'Aniplex Fest 2021. La serie tv di Studio Bones ha trasmesso i primi dodici episodi da gennaio ad aprile 2021, e a quanto pare Aniplex ha recentemente confermato il rinnovo.

Per quanto riguarda il nuovo progetto, le dichiarazioni dei due doppiatori Tasuku Hatanaka (Reki) Chiaki Kobayashi (Langa) fanno pensare a una seconda stagione dell'anime, ma non è da escludere che possa trattarsi di un film, un OVA o un adattamento del simpatico manga spin-off Sk8 Chill Out!. In tutti i casi, è stato confermato che lo staff condividerà nuove informazioni nel corso del 2021.

Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, il primo si terrà a dicembre, mentre il secondo è previsto per gennaio 2022. Il casting inizierà nel corso dell'estate, e in caso di successo Aniplex continuerà a portare lo stage play in giro per il Giappone. Sicuramente un ottimo risultato per Bones, che continua a trasformare in oro tutto quello che tocca.

Sk8 The Infinity è stato annunciato a settembre 2020, e il primo episodio è stato trasmesso il 10 gennaio 2021. L'anime, attualmente inedito in Italia, racconta le vicende di Reki e Langa, due giovani ragazzi coinvolti in una pericolosa gara di skateboard clandestina chiamata "S".