Sk8 The Infinity, annunciata una seconda stagione anime e un OAV

Nel mese di luglio trapelava la notizia che l'anime di Sk8 the Infinity fosse stato rinnovato. Questo leak trova ora conferma in un annuncio ufficiale: l'adattamento animato di Studio BONES tornerà con una seconda stagione anime e un episodio speciale.

Nel corso di uno speciale evento intitolato "Sk8 the Infinity ∞WEEK" è stato presentato ufficialmente il tanto atteso ritorno dell'anime prodotto da Studio BONES, attualmente impegnato con i preparativi per la premiere di My Hero Academia Stagione 6.

Nell'evento di Okinawa è stato rivelato che il progetto annunciato in precedenza riguarda una seconda stagione per l'amatissimo anime e un OAV. A occuparsi di questi due nuovi lavori, di cui al momento è stato rilasciato unicamente un teaser trailer, sarà lo staff della prima stagione andata in onda, in simulcast su Crunchyroll, nel gennaio 2021. Riconfermati dunque Hiroko Utsumi alla regia, Ichiro Okouchi alla supervisione delle sceneggiature e Michinori Chiba ai character design.

La serie anime originale sullo skateboard segue le vicende di Reki, uno studente del secondo anno delle superiori che ama lo skate e che viene coinvolto in una pericolosa gara clandestina. Come andrà a finire la sua corsa senza regole? Ulteriori informazioni sull'OVA e sulla Stagione 2 dell'anime arriveranno nel corso delle prossime settimane.