SK8 The infinity: annunciato il nuovo anime dallo studio dietro My Hero Academia

Lo Studio Bones è una delle compagnie più apprezzate all'interno dell'industria dell'animazione, grazie a produzioni entusiasmanti e arricchite da un comparto tecnico raro per il settore. La compagnia dietro My Hero Academia ha recentemente annunciato un nuovo anime intitolato SK8 The Infinity.

Da molti anni ormai Studio Bones ha acquisito la nomea di uno degli studi di animazione più affidabili dell'intero panorama nipponico, con produzioni televisive di tutto rispetto tra cui spiccano ben 5 stagioni di My Hero Academia. L'azienda si è recentemente messa nuovamente all'opera con la regista Hiroko Utsumi (Free! Eternal Summer) e Ichiro Okouchi (Code Geass e Gulty Crown) alla sceneggiatura.

La serie originale racconterà le vicende di Reki e Ranga, due giovani ragazzi coinvolti in una pericolosa gara di skateboard clandestina chiamata "S" all'interno di una miniera abbandonata. Se Reki è un folle appassionato di skateboard, lo stesso non si può dire per Ranga che, giunto da poco in Giappone, è ancora inesperto.

A tal proposito, in cima alla pagina potete dare un'occhiata al primo trailer promozionale dell'anime. Il debutto della serie, per un numero imprecisato di episodi, è invece atteso per gennaio 2021. E voi, invece, siete curiosi di questa nuova serie dallo studio di My Hero Academia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.