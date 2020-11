Sk8 The Infinity: Data di uscita e cast dell'anime dello studio di My Hero Academia

Nelle scorse settimane è stato condiviso il primo trailer di Sk8 The Infinity, nuova anime dello studio Bones incentrato sul mondo dello skateboard. Scopriamo quindi data di uscita e i nomi del cast di doppiatori.

In calce alla notizia potete trovare anche una nuova immagine promozionale della serie, incentrata sui due protagonisti dell'opera, Reki e Ranga, insieme ad alcuni dei personaggi che conosceremo nel corso della prima stagione. I due protagonisti avranno la voce rispettivamente di Tasuku Hatanaka e Chiaki Kobayashi, insieme a loro troveremo anche Takuma Nagatsuka, Kenta Miyake, Hikaru Midorikawa, Yasunori Matsumoto, Takehito Koyasu e Kensho Ono. Alla regia sarà presente invece Hiroko Utsumi, mentre la sceneggiatura sarà opera di Ichiro Okouchi e i design dei personaggi di Michinori Chiba.

La prima puntata andrà in onda il prossimo 9 gennaio, trasmessa nel palinsesto di TV Asahi, negli episodi seguiremo le vicende di Reki, ragazzo al secondo anno del liceo con una grande passione per lo skateboard, che lo porterà a partecipare a "S" una gara senza regole che si tiene all'interno di una miniera abbandonata. Rimaniamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più sullo show, nel frattempo vi segnaliamo queste fan art di My Hero Academia, opera dello studio di SK8 The Infinity.