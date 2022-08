Skeleton Double di Tokaku Kondo debutta su Manga Plus

In seguito alla conclusione di Doron Dororon di Gen Osuka con soli 36 capitoli pubblicati, su Manga Plus debutta una nuova serie manga. L’offerta della piattaforma gratuita dell’editore Shueisha abbraccia Skeleton Double, la prima serie manga di Tokaku Kondo.

Il recente debutto di Moebana su Manga Plus non ferma il servizio online, il cui catalogo si amplia regolarmente con l’aggiunta di nuove opere, l’ultima delle quali è proprio Skeleton Double. Al momento, su Manga Plus è già disponibile alla lettura, esclusivamente in lingua inglese, il primo capitolo composto da ben 76 pagine. Nuovi capitoli arriveranno a cadenza settimanale, ogni giovedì alle ore 17:00.

Skeleton Double comincia con il racconto di un uomo morto in circostanze misteriose proprio fuori alla stazione di Shinjuku. Otto anni dopo quell’enigmatico evento, suo figlio, Yodomi Arakawa, conduce una vita tranquilla, fino a quando a causa di un incidente si imbatte in un uomo invisibile. Per scoprire la verità dietro la morte del padre, Yodomi impara a sua volta come diventare invisibile.

Dalla penna del one shot The God Who Can’t Clean Up (Kotazukerarenai Kamisama), l’editore di Weekly Shonen Jump porta all’esordio una nuova serie manga perfetta per gli amanti del paranormale e dell’occulto. E voi, avevate già letto il capitolo introduttivo di Skeleton Double?