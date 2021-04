Skeleton Knight in Another World avrà un adattamento anime, ecco trailer e primi dettagli

Buone notizie per gli amanti degli Isekai, il produttore giapponese OVERLAP ha rivelato che la serie di light novel Skeleton Knight in Another World, scritta da Enki Hakari e illustrata da KeG, riceverà un adattamento animato. L'annuncio è stato accompagnato da un meraviglioso trailer e dalle prime informazioni sull'opera.

Skeleton Knight in Another World è una light novel di genere isekai serializzata da OVERLAP a partire dal 2015. Al momento, in Giappone sono stati pubblicati nove volumi. Dall'opera di Enki Hakari verrà tratto un anime, di cui è appena stato rilasciato un primo trailer d'annuncio e alcune informazioni basilari.

L'adattamento di Skeleton Knight in Another World sarà affidato agli studi d'animazione Studio KAI e HORNETS sotto la direzione di Katsumi Ono.Takeshi Kikuchi è il compositore della serie, mentre a Toru Imanishi, Eba e Tsubasa Ito sono affidati rispettivamente il character design e le musiche.

Oltre alle informazioni sul team e ai doppiatori che presteranno le loro voci ai protagonisti, è stato pubblicato un meraviglioso trailer che immerge gli spettatori nel mondo in cui si svolgeranno le vicende. Al momento, non è stata resa nota alcuna data di uscita per l'anime.

Ecco la sinossi di Skeleton Knight in Another World. "Un giorno, un videogiocatore gioca fin quando non si addormenta... e quando si risveglia, si ritrova nel mondo di gioco, con le sembianze di uno scheletro! Equipaggiato con le potenti armi e armature del suo avatar, ma bloccato nel suo spaventoso aspetto scheletrico, Arc deve trovare un posto per se stesso in questa nuova, fantastica terra. Tutte le sue speranze di una vita tranquilla vengono disilluse quando incontra una bellissima guerriera elfa, che lo porta in un viaggio pieno di conflitti e avventure".



