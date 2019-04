Ecco gli sketch di ONE PIECE e gli altri manga di Weekly Shonen Jump in versione fantasy

La copertina di Weekly Shonen Jump è sempre un tripudio di colori e personaggi quando si arriva a uno dei numeri doppi, ovvero quelle uscite della rivista che, per mantenere la numerazione di 52 settimane, vengono contrassegnati da un doppio numero. Accade durante la settimana di Natale, durante il primo dell'anno, per la Golden Week e per l'Obon.

Essendo arrivati a fine aprile, ora la rivista Weekly Shonen Jump andrà in pausa per una settimana, pertanto non ci saranno le uscite dei manga preferiti da tanti amanti dei fumetti come ONE PIECE, Black Clover, My Hero Academia, The Promised Neverland e tanti altri. Però la redazione della famosissima rivista targata Shueisha ci ha voluto regalare le illustrazioni complete preparate dagli autori per la copertina del numero 22-23 pubblicato oggi.

Vediamo quindi dai tweet in calce tutti i protagonisti delle venti serie pubblicate su Weekly Shonen Jump: Rufy con scudo e spada, Izuku vestito da vero e proprio cavaliere, Shoyo Hinata di Haikyu! da esploratore, Kei Yonagi di Act-Age in versione danzatrice passando per quelli di serie meno famose come i protagonisti di Hell Warden Higuma e ne0;lation, con quest'ultimo che si è concluso proprio in questo numero con il diciannovesimo capitolo a causa del pessimo riscontro nei sondaggi di popolarità della rivista. Tutti i mangaka di Weekly Shonen Jump hanno dato fondo alle proprie energie e fantasie, ottenendo tutti disegni eccezionali. Quale tra queste stupende illustrazioni è la vostra preferita?