Skip and Loafer: la serie anime debutterà su Crunchyroll

Di recente, Crunchyroll ha sorpreso il pubblico con l’annuncio di tre nuovi anime in arrivo a ottobre. A quanto pare, la piattaforma di distribuzione streaming aveva ancora delle chicche nascoste. Nel corso del panel al Japan Expo, è stato infatti annunciato che prossimamente il catalogo si amplierà con l’arrivo di Skip and Loafer.

Mentre il pubblico italiano attende l’arrivo delle prime serie doppiate su Crunchyroll, il servizio di proprietà Sony rilancia con un nuovo annuncio. Sebbene l’uscita sia ancora da confermare, nel corso del prossimo periodo Skip and Loafer si aggiungerà all’offerta Crunchyroll.

L’adattamento anime della commedia romantica di Misaki Takamatsu, prodotto dallo studio d’animazione P.A. Works, segue le vicende di Iwakura Mitsumi, la quale dopo essersi diplomata in una scuola media del suo piccolo paese di campagna, si iscrive in un prestigioso liceo di Tokyo. Intelligente e sempre perfetta a scuola, diventa la prima della classe. Tuttavia, la sua abilità sociale non rispecchia i voti scolastici. Iwakura fatica a fare nuove amicizie, ma la sua natura la porta man mano a conquistare i compagni di classe. Poco alla volta, la sezione da lei frequentata si unisce sotto la sua ala.

Lo staff della divertente commedia scolastica include Kotomi Deai alla regia, Manami Umeshita alla direzione delle animazioni e Takatsugu Wakabayashi alle musiche.