Sky: è ufficiale, il canale Man-ga non sarà più visibile dal 1 luglio 2020

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia riguardante lo spegnimento del canale Man-ga di Sky, ma a quanto pare dal prossimo 1 luglio l'emittente sarà definitivamente rimossa dal palinsesto della piattaforma televisiva. La notizia è stata definitivamente confermata dall'assistenza Sky pochi istanti fa.

A partire dal primo luglio, diversi canali Sky non saranno più visibili sulla piattaforma a causa di un mancato rinnovo delle licenze. Tra questi si annoverano Fox Life, Disney Junior, Bike Channel e un'altra manciata di emittenti, tra cui figura anche Man-ga. Cliccando sopra il link reperibile in calce potete dare un'occhiata alla lista.

I programmi scaricati dagli utenti rimarranno quindi disponibili solo ed esclusivamente sino al 30 giugno 2020, e saranno automaticamente cancellati il giorno successivo. Man-ga non ha ancora pubblicato una dichiarazione ufficiale, dunque dovremo aspettare ancora un po' prima di sapere dove si sposterà l'emittente.

Nell'ultimo anno Yamato Video e Man-ga sembravano essersi interessati particolarmente al rispolvero di grandi classici, tra cui figurano anche Berserk e Ken il guerriero. Non è ancora chiaro se la scelta di non rinnovare le licenze sia legata in qualche modo alle performance del canale o alla volontà di proporre qualcosa di nuovo.



