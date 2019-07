Slam Dunk: annunciata una nuova edizione del manga di Takehiko Inoue

L'opera di Takehiko Inoue, pubblicata per la prima volta nel 1990, è stata uno dei manga sportivi più famosi di tutti i tempi. Nei 31 tankobon di Slam Dunk si sono sviluppate le vicende di Hanamichi Sakuragi, teppistello della scuola superiore Shohoku, e della sua scoperta del basket. Vediamo come sarà la nuova riedizione.

L'impatto dell'opera è stato tale da far diventare Slam Dunk l'anime con più richieste di remake, a conferma del grande affetto che i fan dei personaggi creati da Takehiko Inoue provano nei confronti del manga. Per questo non ci stupisce la decisione di Panini Comics di pubblicarne una nuova versione, in uscita a settembre.

Stando al comunicato stampa, i 20 volumi che compongono l'opera saranno venduti al prezzo di 7€, inoltre sarà presente un'inedita divisione dei capitoli, e un rimaneggiamento della traduzione, per renderla più snella e fluente. Il primo numero sarà di 304 pagine, con un'immagine di sovraccopertina inedita.

Se vi dovesse essere sfuggita la notizia, ecco come un fan si è immaginato i protagonisti di Slam Dunk 10 anni dopo la conclusione del manga.

Cosa ne pensate di quest annuncio? Siamo sicuri che la nuova collana sarà un successo, chissà, questo potrebbe portare Panini Comics a ripubblicare altre vecchie opere degli anni '90, diventate ormai introvabili