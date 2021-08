Slam Dunk, annunciato a sorpresa un nuovo film anime: arriva nel 2022

Di capolavori ne esistono diversi nel mondo dell'animazione e della cultura fumettistica giapponese. L'importanza di Slam Dunk nei riguardi del genere sportivo, nella psicologia dei personaggi e nell'analisi delle tematiche sociali è con pochi eguali e tutto ciò ha reso il gioiellino di Takehiko Inoue un must dell'intera cultura nipponica.

In prossimità di compiere il suo 31° anno dal debutto, Slam Dunk continua a far parlare di sé data l'importanza della serie e la sua popolarità che arriva fino all'Occidente. La visione del basket secondo Takehiko Inoue ha fatto la storia del genere spokon e da apripista a numerosi titoli dello stesso tema, facendo dunque da pilastro in quello che in fin dei conti è un vero e proprio capolavoro.

Suona come un fulmine a ciel sereno l'annuncio clamoroso di un nuovo film di animazione legato a Slam Dunk e previsto al debutto nell'autunno del 2022. Per l'occasione è stato rilasciato anche un teaser di presentazione, lo stesso allegato in calce alla notizia, che tuttavia non fornisce ulteriori informazioni sulla pellicola il cui titolo resta ancora provvisorio. Non sappiamo se il lungometraggio correggerà i problemi dell'anime e consegnerà alla serie un degno finale, non ci resta dunque che attendere ulteriori novità che riporteremo tempestivamente, e come di consueto, tra le nostre pagine.

E voi, invece, vi aspettavate un annuncio del genere? Cosa vi aspettate dal nuovo film di Slam Dunk? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.