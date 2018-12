Slam Dunk: un artista immagina i protagonisti del manga 10 anni dopo

Tutti conosciamo e abbiamo amato Slam Dunk, il manga sportivo cult degli anni Novanta scritto e disegnato dal maestro Takehiko Inoue. Vi siete mai chiesti come sarebbero i protagonisti una volta cresciuti? Un artista ha realizzato delle fan art in cui li immagina 10 anni dopo.

In calce vi proponiamo alcune delle illustrazioni che raffigurano i protagonisti di Slam Dunk in una ipotetica versione "futura", mentre all'interno del link presente nella fonte in calce potete reperire tutte le altre immagini realizzate dall'artista che ha deciso di rielaborarne il design.

Slam Dunk iniziò la sua serializzazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 1990, per poi proseguire attraverso 31 tankobon fino al 1996. Nel 1993, invece, debuttò la trasmissione del suo adattamento anime, realizzato dalla Toei Animation e proseguito a sua volta fino al 1996. Il franchise ha ispirato anche quattro OVA.

Recentemente Slam Dunk è tornato sotto i riflettori dell'editoria italiana: durante la propria conferenza dedicata a Lucca Comics & Games 2018, Planet Manga - che detiene i diritti italiani dell'opera di Takehiko Inoue - ha annunciato una nuova edizione Restyled, che rielaborerà il fumetto in un nuovo formato e con alcuni contenuti inediti.

Vi piacciono le fan art dedicate ai protagonisti dell'opera, 10 anni dopo?