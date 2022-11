Slam Dunk: l'attesissimo film si mostra in un nuovo trailer

Il mondo dello sport è un genere trattato a più riprese dalla cultura nipponica tanto che alcuni capolavori della tradizione manga seguono proprio questo filone. Tra questi titoli spicca senza alcun dubbio Slam Dunk che molto presto si arricchirà di un nuovo ed attesissimo progetto animato.

Qualche settimana fa il papà della serie, Takehiro Inoue, ha speso un paio di parole sul nuovo progetto cinematografico che si preannuncia ambizioso. Le aspettative sono altissime visto che si tratta di un film atto a rinvigorire uno dei titoli di stampo sportivo più popolari di sempre della rivista Weekly Shonen Jump.

Il debutto di Slam Dunk è atteso nei cinema giapponesi il prossimo 3 dicembre e attualmente non ci sono novità per un'eventuale programmazione nel Bel Paese. Nel frattempo però lo studio di animazione ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che fornisce qualche ulteriore dettaglio sul comparto tecnico che dovrebbe essere interamente in computer grafica.

E voi, invece, che aspettative avete su questo lungometraggio, lo state aspettando con trepidazione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.