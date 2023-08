Slam Dunk: l'autore parla riguardo il sequel di The First!

The First Slam Dunk è stato un successo al botteghino e, quando si parla di opere che incassano molto, è normale chiedersi se ci sarà mai un sequel e Inoue ha prontamente risposto a questa domanda.

Il 15 agosto si è tenuto l'evento Court Side in Theater Final in cui è stato proiettato uno speciale riguardo Slam Dunk chiamato Last Game. Dopo la proiezione il regista di The First Slam Dunk, nonché autore del manga, Takehiko Inoue, ha parlato riguardo il futuro del franchise.

"Se dicessi ci sarà un sequel o dicessi non ce ne sarà uno queste parole sarebbero un vincolo per me. Ad esempio se vi dico che ci sarà un nuovo film e poi non mantengo la parola data, non sarebbe brutto? E se invece vi garantisco che non ci sarà nessun sequel e poi mi viene voglia di disegnarlo? Non potrei farlo. Quindi per ora mi limiterò a non dire nulla", queste le parole di Inoue riguardo a ipotetici progetti futuri del franchise.



E continua riguardo al lungometraggio: "Prima dell'uscita del film non vedevo l'ora di finirlo. Volevo fare di tutto per renderlo il più bello possibile. Anche il mio staff era pieno di persone che cercavano di dare il proprio meglio. [...] dopo che finisci un film, questo non ha alcun valore finché il pubblico non lo vede. Un film è veramente completo solo quando il pubblico lo va a vedere e riesci a trasmettere qualcosa a ciascun spettatore. Secondo me vale lo stesso per i manga e spero di essere riuscito a fare questa cosa."

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un sequel e su chi sarebbe incentrato? Se avete visto il film e l'anime di Slam Dunk forse vi interesserà capire perché non bisogna paragonarli.