Slam Dunk avrà un film anime! L'annuncio a sorpresa da Takehiko Inoue

Ci sono opere che restano immortali, nonostante la loro fine sia giunta anni o decenni fa. Nel mondo degli spokon, ovvero quei manga incentrati sugli sport, il fumetto più ricordato e amato di sempre è Slam Dunk di Takehiko Inoue. Un capolavoro la cui fama perdura ancora oggi e si riaffaccia continuamente sul mercato con riedizioni dei volumi.

Pochi mesi fa, Slam Dunk ha compiuto 30 anni e ha confermato di essere ancora al top nonostante si sia concluso su Weekly Shonen Jump nel 1996. Mentre in Italia il manga è sulla cresta dell'onda ancora una volta grazie all'artbook Plus/Slam Dunk Illustrations 2, nelle ultime ore sono state rivelate sorprendentemente novità su una nuova versione animata.

La sorpresa su Slam Dunk è arrivata durante la notte italiana, durante la quale il mangaka Takehiko Inoue aveva postato un'immagine riguardante il suo manga ma con uno sfondo a tinta unica. Un nuovo post di poco successivo ha rivelato l'esistenza di una GIF che recitava l'arrivo di un film su Slam Dunk. La notizia è stata poi condivisa anche dall'account Twitter di Toei Animation che ha confermato il progetto in lavorazione.

La presenza di Toei e il sito ufficiale - il cui link è disponibile in basso - confermano che sarà un film animato e non un live action. Per ora né il mangaka né a casa d'animazione hanno rivelato altri dettagli. Rivedremo a distanza di parecchi anni Hanamichi Sakuragi e gli altri calcare ancora una volta i campi da basket.