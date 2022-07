Slam Dunk: il debutto dello Shohoku al cinema, ecco la data d'uscita del film

Slam Dunk rappresenta uno dei mostri sacri del fumetto giapponese. Da molti considerato il miglior spokon di sempre, il racconto di Hanamichi Sakuragi e della squadra di basket dello Shohoku, sta per fare il suo debutto nelle sale cinematografiche e dopo i primi dettagli è stata finalmente confermata la data d’uscita in Giappone.

Pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump tra il 1990 e il 1996 Slam Dunk ha contribuito in maniera significativa a diffondere la passione per lo sport, del basket in particolare, su tutto il territorio nipponico, riuscendo a piazzarsi al primo posto tra i manga più consigliati dai genitori ai figli, sempre nei confini del Giappone. Non è quindi un caso che alla notizia dell’arrivo di una prima pellicola ufficiale molti appassionati siano tornati a parlare del capolavoro.

Le aspettative sono poi aumentate quando è stato confermato che a lavorare sulla sceneggiatura sarebbe stato Takehiko Inoue in persona. Dopo un primo teaser e una key visual diffusa durante una partita di basket all’Okinawa Arena, dove veniva specificata un periodo d’uscita generico, TOEI Animation ha confermato che il film arriverà nelle sale giapponese il 3 dicembre 2022. L’annuncio è stato condiviso da @shonenleaks tramite il post che trovate in calce, dove si notano anche cinque locandine con i volti dei titolari dello Shohoku: Akagi, Sakuragi, Rukawa, Mitsui e Miyagi.