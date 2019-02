Slam Dunk: i fan chiedono a gran voce un reboot del popolare anime anni '90

Che piaccia o meno, sono passati ormai due decenni dagli anni '90, e molte delle serie anime più popolari di quell'epoca sono tornate con sequel o reboot per trarre vantaggio dal cosiddetto effetto nostalgia. Tuttavia, ci sono ancora alcune serie che non hanno fatto ritorno nonostante la fama, come ad esempio il popolare anime di Slam Dunk.

I fan giapponesi, sul sito di sondaggi Goo Ranking, hanno però potuto votare per quale serie anime degli anni '90 vorrebbero vedere un reboot, e al primo posto si è piazzata proprio Slam Dunk, la popolarissima serie sul basket tratta dall'omonimo manga di Takehiko Inoue. Di seguito potete trovare la lista dei primi dieci titoli:

1 - Slam Dunk

2 - H2

3 - Yu Yu Hakusho

4 - Rurouni Kenshin: Meiji Swordsman Romantic Story

5 - Future GPX Cyber Formula

6 - Boys over Flowers

7 - Dragon Quest: The Adventure of Dai

8 - Nadia: The Secret of Blue Water

9 - Hell Teacher Nube

10 - Mamotte Shugogetten!

Considerando quanto fosse popolare Slam Dunk ai suoi tempi è effettivamente strano che la serie non sia ancora tornata in un modo o nell'altro, e lo stesso discorso vale per H2 di Mitsuru Adachi, famosissima serie TV sul baseball molto amata negli anni '90. Diverso è invece il caso di Yu Yu Hakusho di Yoshihiro Togashi, tornata con alcuni speciali all'interno dei cofanetti Blu-ray della serie originale.

Non tutte le scelte sono adatte per un ritorno comunque, dato che Rurouni Kenshin difficilmente farà ritorno dopo che il creatore della serie Nobuhiro Watsuki è stato condannato per possesso di materiale pedo pornografico.

E voi? Vorreste un reboot di Slam dunk?